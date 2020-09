"L'Egitto rappresenta uno dei prodotti principali per sostenere il mercato nei prossimi mesi invernali e in particolare nelle prossime festività". Così Belinda Coccia, direttore vendite di Futura Vacanze, conferma gli impegni dell'operatore sul Paese, nella speranza di una ripartenza della domanda.

"Puntiamo tutto su Sharm el Sheikh e Marsa Alam con il Futura Club Albatros Palace a Sharm el Sheikh e il Futura Club Bayka Bay a Marsa Alam. È nei nostri progetti riprendere quanto abbiamo dovuto mettere in pausa a causa del Covid non appena la situazione lo permetterà".



I voli

Per i voli, spiega, "il nostro obiettivo è quello di poter ripristinare tutte le tratte attive fino a marzo: Bergamo, Malpensa, Verona, Roma e Napoli. Il clima, il fattore prezzo e anche gli ampi spazi a disposizione della clientela che caratterizzano i villaggi in questa destinazione potrebbero fare veramente la differenza. Ci auguriamo di poter ripartire al più presto".



