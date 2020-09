Welcome to Italy: da novembre operativa la piattaforma di Welcome Travel

di Oriana Davini

Sarà operativa dai primi giorni di novembre Welcome to Italy, la piattaforma creata da Welcome Travel per dare un ulteriore strumento di vendita alle adv del network specializzate nell’incoming.

Nata due anni fa sotto la guida di Gennaro Villani, responsabile operativo di Welcome Travel Sud, il progetto è stato rilanciato e il sistema di prenotazione integrato al motore di ricerca WELGo!. In questo modo, sottolinea Adriano Apicella (nella foto), a.d. di Welcome Travel, “tutte le adv che lavorano sull’incoming in Italia possono mettere a disposizione delle altre adv del network i propri prodotti”.



Dai tour alle città d’arte, dalle escursioni alle esperienze sul territorio: “Le adv stanno cercando di tenersi attive: in questo momento c’è molta disponibilità anche da parte dei fornitori, per cui si riesce ad avere tariffe competitive”.