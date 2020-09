Malgrado tutto, il Mar Rosso e l’Egitto continuano a essere richiesti nelle agenzie di viaggi. Nonostante il Paese sia ancora fra quelli per i quali le frontiere Schengen restano chiuse, le agenzie di viaggi italiane confermano che i clienti stanno richiedendo e perfino prenotando una vacanza sulla destinazione.

TTG Travel Guide racconta come gli agenti stiano in attesa di un cenno per poter ripartire, come le aspettative siano alte e come l’amore per l’Egitto rimanga forte, malgrado la pandemia.



La riapertura delle strutture turistiche, quella dei siti archeologici e dei monumenti e le ferree regole di salute e sicurezza autorizzano a sperare che la ripartenza sia vicina.



LE NOVITÀ, LE REGOLE E TRATTATIVE IN CORSO SU TTG TRAVEL GUIDE, DISPONIBILE ONLINE A QUESTO LINK.