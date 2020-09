Gattinoni con Slow Food per promuovere l'enogastronomia piemontese

Gattinoni fa squadra con Slow Food per valorizzare l’offerta enogastronomica di Torino e Piemonte. Il Gruppo, da poco entrato nel network di Turismo Torino e Provincia, amplia così le proposte della linea ‘Eccellenze Italiane by Gattinoni Travel Experience’, aggiungendo, in collaborazione con l’associazione, pacchetti speciali legati alle cene tematiche tematiche organizzate da Terra Madre Salone del Gusto previste per il 7, 8, 11 e 12 ottobre, presso Eataly Torino Lingotto.

Le proposte sono già disponibili per le 1.400 agenzie dei network Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork.



“Sulle orme del collaudato format di Gattinoni Travel Experience, è nata quest’anno la linea di prodotto Eccellenze Italiane by Gattinoni Travel Experience - spiega Alberto Albéri, Gattinoni Travel Experience manager -. In occasione di Terra Madre Salone del Gusto, Eccellenze Italiane si arricchisce della preziosa collaborazione con Slow Food: una partnership che pone le basi allo sviluppo di sinergie su cui lavoreremo per supportare le vendite dei nostri network con proposte originali ed attrattive.”