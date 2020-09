Viajes El Corte Inglés pronto a chiudere 277 punti vendita

Viajes El Corte Inglés ritorna sui suoi passi. La catena di agenzie diretta da Miguel Ángel de la Mata aveva riaperto i suoi punti vendita al pubblico, ma pensa ora di chiudere 277 dei 420 punti vendita attualmente operativi su tutto il territorio nazionale.

Come riportato da Preferente, se non ci saranno variazioni dell’ultimo minuto, Viajes El Corte Inglés manterrà aperti solo 143 uffici in tutta la Spagna, in maggioranza situata nei centri commerciali El Corte Inglés.

Le chiusure interesseranno i negozi su strada, che sono stati gli ultimi ad alzare la saracinesca dopo la fine dello stato di allarme. Gli impiegati interessati saranno trasferiti nei punti vendita più vicini.



La notizia è stata comunicata ai sindacati, con i quali l’azienda sta attualmente trattando un nuovo step di cassa integrazione per 4mila 748 lavoratori. La misura dovrebbe essere prorogata fino al 31 agosto 2021, sei mesi in più rispetto all'attuale, che scade il prossimo 28 febbraio.