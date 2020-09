Lusso all'asta: nasce la piattaforma Black Platinum Gold

Lusso accessibile. Quante volte questo ossimoro ha riempito la bocca dei player del turismo, nel tentativo magari di mascherare come esperienza up level un servizio che poi tanto luxury non era? Ebbene, ora l’ossimoro potrebbe diventare realtà con Black Platinum Gold, la piattaforma di aste online a cui chiunque può accedere per aggiudicarsi esperienze veramente luxury e prodotti esclusivi a un prezzo inferiore al loro valore di mercato.

Nata da un’idea dell’imprenditrice Viola Palescandolo (nella foto), la piattaforma è immersa in un contesto ludico e consente al ‘giocatore’ non semplicemente di prenotare un viaggio up level, ma di aggiudicarselo a un prezzo di favore: una sorta di premio nel caso in cui l’asta vada a buon fine.



Tra le esperienze messe all’asta in questo momento su https://auctions.blackplatinumgold.com.due notti a Palazzo Aminta, sul lago Maggiore, e due notti a Palazzo Seneca in Umbria, a Norcia, oltre a brevi soggiorni in Spagna, a Malta e, sul lungo raggio, all’Eden Bleu alle Seychelles.