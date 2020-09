Il ministro Gualteri: “Nel 2021 la cassa integrazione non sarà più per tutti”

Stop alla cassa integrazione per tutti dal prossimo anno. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha anticipato che nel prossimo anno gli ammortizzatori sociali proseguiranno in maniera “standard” (e non con una normativa di emergenza, come fatto negli scorsi mesi), con alcuni aiuti particolari per i settori più in difficoltà.

Come riporta repubblica.it il titolare del dicastero ha affermato che già adesso si sta superando la cassa integrazione generalizzata e gratuita per tutti.



Ora il dubbio è capire se il turismo sarà inserito o meno nell’elenco dei settori più colpiti dalla crisi e quali saranno nello specifico gli ammortizzatori sociali previsti.