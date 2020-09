I4T attiva la copertura ‘Annullamento Full’

Il cliente potrà annullare per qualsiasi motivo e non sarà più necessario dichiarare le motivazioni dell’annullamento. È questo il nuovo passo in avanti nel mondo assicurativo che porta la firma di I4T, con la nuova copertura ‘Annullamento Full’.

“Annullamento Full – dichiara Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T – è uno strumento molto utile per le agenzie, in grado di incentivare concretamente la ripresa, perché permette di vendere a quei clienti che hanno perplessità nell’affrontare il viaggio”.





Annullamento Full è inclusa nelle nuove polizze “Special Edition” Mba (medico, bagaglio e annullamento) Silver e Platino, pubblicate sul portale agenti I4T da lunedì 21 settembre, in affiancamento alle polizze Mba tradizionali.