Webins lancia la polizza Wi Energy: “Liberi di prenotare in adv e ripensarci”

Webins lancia oggi la nuova polizza Wi Energy, disponibile sul portale dedicato alla distribuzione di prodotti assicurativi riservatori alle agenzie di viaggi. “Amici con super poteri possono fare la differenza, con Wi Energy sei libero di prenotare e libero di ripensarci” commenta Marcello Alesse, ceo di b&t Insurance Service, nel presentare la nuova polizza rappresentata da uno dei nuovi super eroi che “animano” il portale Webins.it.

La peculiarità di Wi Energy è quella di prevedere l'annullamento per il cambio idea. L’agenzia di viaggi, scegliendo e proponendo questa polizza al cliente, oltre ad assicurarlo con la classica copertura annullamento per cause documentabili, gli darà la libertà di prenotare la vacanza con la consapevolezza di poter anche solo cambiare idea e annullare il viaggio per qualsiasi motivo fino a 11 giorni prima della data di partenza, senza l'obbligo di fornire alcuna documentazione che giustifichi il motivo della rinuncia.



“Nel caso in cui decidesse di partire, per tutta la durata del viaggio il viaggiatore potrà godere di una copertura assicurativa completa con garanzie importanti per proteggerlo da qualsiasi evento, compreso il Covid-19 - aggiunge Alesse -.

Grazie all'abbinamento automatico con la polizza ‘In viaggio con te’, la nuova Wi Energy potrà offrire un'ulteriore garanzia per tutelare il viaggiatore anche in caso di fermo sanitario o quarantena".



“Il Super Eroe – aggiunge – Alesse - è uno dei personaggi di fantasia che, in tempi non sospetti, abbiamo scelto di utilizzare per rappresentare i super poteri delle polizze e della piattaforma, per fornire alle agenzie di viaggi un aiuto operativo ’super’”.