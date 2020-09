L’inverno delle agenzie sul prossimo numero di TTG

Il turismo stenta a riprendere quota e la distribuzione cerca nuove strade per poter creare business model alternativi.

Sul nuovo numero di TTG Magazine, in distribuzione e online nella digital edition lunedì 21 settembre, i network raccontano le difficoltà di un anno decisamente insolito, che impone di cambiare il modo di vendere viaggi.



Nel servizio i principari attori della distribuzione fanno il punto sulle strade da percorrere e su come il settore si sta reinventando per superare la stagione invernale.