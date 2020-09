Thomas Cook oltre l’agenzia online, si pensa ai ‘concept store’

La nuova Thomas Cook sarà “più di un’agenzia online”. Il Gruppo Fosun, proprietario del marchio, ha grandi progetti per la seconda vita del brand.

Oltre al rilancio dell’azienda sul web, il Gruppo avrebbe nei piani la creazione di ‘concept store’, dedicati a progetti temporanei, e di una piattaforma lifestyle che oltre alla prenotazione di biglietti offra intrattenimento e altri servizi, si legge su TravelMole.



L’esperienza è già partita in Cina. Qui, ha spiegato in un’intervista alla Bbc l’amministratore delegato e presidente di Fosun Jim Qia, “Thomas Cook è stato rilanciato come qualcosa di più di una semplice agenzia di viaggi online. Si tratta invece di una piattaforma di lifestyle che offre un’ampia gamma di prodotti e servizi correlati”.



Questi ultimi includono la segnalazione dei rivenditori di regali e souvenir o la consegna a domicilio di oggetti ingombranti.