Thomas Cook in versione Ota: i dubbi del mercato

Thomas Cook è ufficialmente tornato sul mercato. Ma il marchio che ha debuttato ieri, in fondo, non ha molto a che vedere con la travel company più antica del mondo, ovvero quella fallita circa un anno fa.

Travelmole.com, analizzando il nuovo corso del marchio, nota come il portale online da ieri si presenti sostanzialmente come un’agenzia di viaggi online: un modello molto diverso dall’integrazione verticale di prima.



Vertici immutati

Eppure, nota ancora il portale di informazione, i vertici sono in gran parte i medesimi: Fosun era già azionista di maggioranza e i manager dell’attuale Thomas Cook provengono dalla Thomas Cook che si era arresa sotto il peso dei debiti.



Non sono mancate, afferma il sito di informazione, anche le reazioni degli ex dipendenti, che non hanno potuto fare a meno di notare le differenze tra i due business model.