Oyo Vacation Homes: a settembre prenotazioni in crescita per le case vacanza

Un settembre all’insegna del last minute, quello che sta vivendo Oyo Vacation Homes. In base a uno studio effettuato dalla compagnia, che propone sul suo sito più di 140mila case in oltre 70 Paesi in tutto il mondo, il 52% dei viaggiatori che hanno scelto OVH nel 2020 effettuano in maggior misura prenotazioni all’ultimo momento. L’azienda, infatti, ha registrato il +92% di prenotazioni last minute per le prime due settimane di settembre.

Aumenti a doppia cifra per Toscana, Lombardia e Liguria

Un trend che si conferma anche in Italia, dove le prenotazioni effettuate la scorsa settimana per le prossime due settimane di settembre sono raddoppiate rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A livello regionale le prenotazioni dell'ultimo minuto in Toscana sono aumentate del 114%, in Lombardia (nell’area dei laghi) del 170% e in Liguria sono quasi quadruplicate.



Il brand, nato solo a luglio 2019 in seguito all'acquisizione di @Leisure Group, è da giugno 2020 sotto la guida del nuovo ceo Raj Kamal; con i marchi Belvilla (con cui OVH opera nel mercato italiano), DanCenter, Danland e Traum-Ferienwohnungen, ha visto il suo fatturato crescere rispetto ai dati del 2019, nonostante la pandemia.



"Anche se abbiamo solo un anno di storia, molti dei brand nel nostro portafoglio hanno più di 40 e 60 anni di esperienza - puntualizza Raj Kamal -. Abbiamo scoperto che nei periodi di maggiore crisi come quella causata da Covid-19, i forti marchi locali sono più affidabili. Gli europei continuano a desiderare di viaggiare e una casa vacanze si adatta perfettamente alle loro esigenze".



#Staylocal, il trend del 2020

Il turismo di prossimità è stata una delle caratteristiche della stagione estiva appena conclusa e lo sarà anche nelle prossime settimane. Secondo OYO Vacation Homes, le destinazioni più richieste dagli italiani per la prossima stagione autunnale sono Toscana, Liguria e Umbria. Rispetto al 2019 le prenotazioni in Italia effettuate per questo autunno dai clienti europei di OVH sono aumentate del 41,3%. Osservando le prenotazioni degli italiani in Italia, invece, l’aumento è esponenziale: sei volte tanto rispetto allo scorso anno.