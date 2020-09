Viaggi in Italia e last minute: i trend dell’autunno secondo Expedia

Nonostante i lenti tentativi di ritorno alla normalità e le prove di ripartenza del turismo nostrano e internazionale, il Covid-19 lascia ancora poco spazio alla pianificazione anticipata dei viaggi. Si conferma, perciò, anche per l’autunno la predominanza delle prenotazioni last minute.



“Se consideriamo i comportamenti di ricerca dei viaggiatori italiani, le ricerche last minute sono tra le più popolari”, conferma una recente indagine di Expedia Group.



Ritorno ai viaggi

C'è però più fiducia e una ritrovata voglia di mettersi in viaggio. Le ricerche sui siti di viaggio del Gruppo per il periodo autunnale si dimostrano infatti in “significativo aumento”, con una crescita media del 15% settimana su settimana.



Destinazioni

L’Italia si conferma al top dei desideri soprattutto degli italiani. “È bene notare – sottolinea l’indagine - che le ricerche effettuate dagli italiani ammontano a circa il 65% del totale delle ricerche, e che quelle domestiche sono cresciute del 20% settimana su settimana, confermando che l'Italia è la destinazione preferita dai suoi cittadini in questo periodo di incertezza.”



Italia per gli stranieri

Ma cresce la voglia di Italia anche tra gli stranieri. Il 35% dei visitatori internazionali ha pianificato le vacanze autunnali nello Stivale. I turisti tedeschi (30%) sono i più fedeli, seguiti subito dopo da inglesi (circa il 20%), svizzeri (quasi il 15%), americani (10%, nonostante il blocco degli arrivi extra Ue) e francesi (10%). Il Lago di Garda è il luogo preferito, seguito da Roma, Venezia, il Lago di Como e Firenze.



"Siamo lieti di constatare che il fascino dell'Italia ha portato ad un numero sempre maggiore di ricerche tra i viaggiatori nazionali e internazionali. I dati dimostrano il crescente desiderio delle persone di viaggiare nei prossimi mesi - spiega Giovanni Moretto, direttore market management Italia di Expedia Group -. Offrire opzioni di prenotazione flessibili e promozioni last minute, insieme a un approccio comunicativo chiaro sulle misure igieniche possono essere metodi efficaci per convertire i potenziali interessati in veri e propri clienti, perché è questo che i viaggiatori cercano in questo periodo".