Autentico Hotels: “Con Welcome Travel per sedurre l’Italia”

di Stefania Galvan

Anche il tempo della crisi può riservare delle opportunità, bisogna però avere la necessaria flessibilità per saperle cogliere al volo. A pensarla così è Mario Cardone, ceo di Autentico Hotels (nella foto), che parla di un business in grande evoluzione: quello delle dimore di lusso.

“Storicamente – racconta – ci rivolgevamo alle grandi reti internazionali di adv perché la nostra collezione di strutture d’alta gamma ha da sempre visto gli Usa quale primo mercato, seguito dal Regno Unito e solo in terza posizione dall’Italia. Ora, però, tutto è cambiato”.



E sì, perché l’estate 2020 ha segnato secondo lui un punto di non ritorno: la riscoperta, da parte della clientela italiana dei big spender, del territorio della Penisola. “Solitamente esterofili, quest’estate i nostri connazionali si sono visti giocoforza costretti a scegliere l’Italia, e ne sono rimasti piacevolmente sorpresi e soddisfatti”.



Il dialogo con i network

Un cambiamento di prospettiva cui Autentico Hotels si è adeguato subito aprendo un nuovo capitolo del proprio business: il dialogo con l’intermediazione italiana. “Abbiamo rafforzato l’interazione con le grandi reti di agenzie, siglando collaborazioni destinate a durare”.



Come nel caso di quella, appena annunciata, con Welcome Travel: un accordo che va ben oltre l’attuale scenario di mercato, “con una serie di iniziative mirate a incrementare le presenze italiane all’interno delle strutture Autentico nel prossimo biennio”.

La grande sfida, quella di trasformare i turisti occasionali in repeater, è incominciata.