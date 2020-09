Toscana, in vendita la villa delle vacanze di Alberto Sordi

È in una posizione bellissima, a picco sul Tirreno, in una zona molto amata dai Macchiaioli e immortalata nel film ‘Il Sorpasso’ di Dino Risi. Ma soprattutto è stata la villa in cui Alberto Sordi passava i suoi momenti di relax, chiamandola ‘la villa delle vacanze meravigliose’.

Ora l’ottocentesca dimora Corcos a Castiglioncello, in provincia di Livorno, è di nuovo in vendita, a 6 milioni di euro.



Ad annunciarlo è Engel & Völkers, agenzia specializzata nella vendita di case di lusso. Alberto Sordi, spiega investireoggi.it, acquistò Villa Corcos nel 1962, negli anni in cui Castiglioncello ospitava le dimore di celebri personaggi del cinema italiano. Fu proprio lui a ingrandirla e a installarvi una piscina panoramica di acqua salata, con una vista mozzafiato sul mare.



Il fratello Giuseppe, invece, ci viveva stabilmente. Poco dopo la morte del grande attore romano, Castiglioncello lo ha omaggiato dedicandogli la passeggiata ‘Lungomare Alberto Sordi’, nel tratto vicino alla villa.