Sono diverse le opportunità per il sostegno economico delle agenzie di viaggi contenute all’interno dei vari decreti approvati negli ultimi mesi.



In questa puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia (ascolta con il player in alto) il commercialista Giulio Benedetti elenca nel dettaglio tutte le agevolazioni per i punti vendita di medie e piccole dimensioni, precisando l’iter per le varie richieste.