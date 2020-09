Jet2Holidays: un tool per trovare l’agenzia di viaggi più vicina

Jet2Holidays ha inserito un nuovo strumento per aiutare i clienti a trovare l’agenzia di viaggi più vicina. Si chiama ‘Agent finder’ e, come riporta travelmole.com è stata progettata proprio in seguito al feedback della distribuzione fisica.

Tramite il nuovo strumento, i clienti possono inserire il loro indirizzo e visualizzare una mappa con gli agenti indipendenti più vicini, oltre alle informazioni di contatto.



Il progetto è stato realizzato anche per sottolineare la vicinanza alle agenzie di viaggi, venendo incontro alle richieste della distribuzione indipendente.