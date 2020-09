La lunga estate di Airbnb: la top 10 delle mete di settembre

Per Airbnb l’estate non è ancora finita. Il portale di affitti brevi riporta infatti un trend sostenuto di prenotazioni anche per settembre, “complice una maggiore flessibilità a livello lavorativo”, sottolinea in una nota, oltre al desiderio di evitare le settimane più affollate.

La scelta delle mete cambia anche il trend di agosto, dove per il portale spiccavano montagna e campagna. Ora invece domina il mare. Ancora in disparte, invece, i grandi centri urbani.



Ecco la classifica delle 10 mete più gettonate:



1. Riomaggiore (Liguria)

2. Monterosso al Mare (Liguria)

3. Porto Empedocle (Sicilia)

4. Marina di Grosseto (Toscana)

5. Campo nell’Elba (Toscana)

6. Portoferrario (Toscana)

7. Capoliveri (Toscana)

8. Peschici (Puglia)

9. Porto Azzurro (Toscana)

10. Orbetello (Toscana)