È aperto il canale telematico dell’Inps per l’invio delle domande di bonus per i lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

L’ammontare complessivo della somma è di 1800 euro, 600 per ciascuna delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020.

In aggiunta a questa cifra, spiega ipsoa.it, il Decreto Agosto ha previsto, per gli stessi lavoratori, un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.





Come fare a ricevere l’indennità

Per poter accedere all’indennità i lavoratori devono far valere tre requisiti. Il primo è la titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate.



Occorre inoltre dimostrare la titolarità, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate. infine necessario non essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 14 luglio 2020, giorno di entrata in vigore del decreto ministeriale in esame.



La domanda per il bonus di 1800 euro complessivi - che non concorre alla formazione del reddito e non dà diritto all’accredito di contribuzione figurativa e all'assegno per il nucleo familiare - va presentata esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio online reso disponibile dall'Inps.