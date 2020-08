Il monito dell'Abta: turismo al palo se non si rivede la quarantena

L’Abta ha avvertito che fino a quando la quarantena globale rimarrà la principale strategia di contenimento mesa in atto dal governo, l'industria dei viaggi continuerà a soffrire.

Come riportato da TTG Media, l'ultima richiesta dell'associazione per un regime di quarantena regionale arriva dopo l’annuncio di ieri, che indica come anche Giamaica, Svizzera e Repubblica Ceca non sarebbero più mete ‘sicure’ peri viaggiatori del Regno Unito.



Tutti e tre i Paesi vedranno revocati i loro corridoi di viaggio senza quarantena da domani mattina, così come le relative esenzioni dall'avviso globale di divieto di viaggio del Foreign Office.

Questi tre Paesi si uniscono alla ‘no-go list’ del Regno Unito insieme a moltre altre destinazioni quali ad esempio Spagna, Francia, Malta, Croazia, Paesi Bassi, Austria.



Al contrario, Cuba è stata recentemente aggiunta alla lista dei Paesi visitabili, come già avvenuto per il Portogallo.