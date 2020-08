Fisco: ipotesi rottamazione per 9 milioni di cartelle esattoriali

‘Pace fiscale’ in arrivo per le cartelle esattoriali la cui sospensione è ora fissata per il prossimo 15 di ottobre? L’ipotesi è attualmente al vaglio del Governo, alla ricerca di una soluzione che sia definitiva.

La questione riguarda quasi 9 milioni di richieste arretrate, relative al biennio 2019-2020, che l’Agenzia delle Entrate dovrebbe richiedere una volta scaduta la moratoria decisa a causa dell’emergenza Coronavirus.



La soluzione più facile sarebbe quella di un nuovo rinvio, ma questo non farebbe altro che spostare il problema a una data successiva. Ecco allora l’ipotesi della rottamazione, strumento già utilizzato in passato, per chiudere tutti i pendenti con il fisco.