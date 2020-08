Abta: persi o a rischio 39 mila posti di lavoro nel settore dei viaggi outgoing

L’Abta ha sottolineato come sarebbero stati persi o sarebbero a rischio 39mila posti di lavoro nel settore del turismo outgoing in Gran Bretagna dall'inizio della crisi del Covid-19.

Le statistiche del Center for Economics and Business Research mostrano che per ogni impiego nei viaggi ougoing, si creano 1,39 posti di lavoro nei settori collegati. Ciò equivale a un numero totale di posti di lavoro pari a 93mila 210 unità.



Come riportato da Travelmole, l'Abta afferma che la situazione occupazionale nel settore dei viaggi nel Regno Unito è ora "critica" e, se una seconda ondata costringesse a un ulteriore arresto, il 96% delle aziende di viaggio avrebbe un impatto critico o grave sulla capacità di sopravvivenza.



La ricerca evidenzia che il 18% dei posti di lavoro nei viaggi outgoing è stato perso o messo a rischio e la situazione è destinata a peggiorare. Nonostante ciò, c'è ottimismo sul fatto che il settore dei viaggi possa riprendersi, se verrà garantito il giusto supporto dal Governo, con quattro aziende su dieci fiduciose che i viaggi possano tornare ai livelli del 2019 entro il 2022.



Abta chiede inoltre che il Governo adotti un approccio per regioni alle regole di quarantena, altrimenti è "difficile capire come il Regno Unito possa riaprire i viaggi a partner commerciali di primo piano, inclusi gli Stati Uniti, nel prossimo futuro".