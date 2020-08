easyJet tende la mano al mondo delle agenzie di viaggi, con una mossa che suona molto come una proposta di collaborazione per cercare insieme nuovi canali per fare ripartire la macchina del turismo.

A un anno di distanza dalla presentazione della nuova divisione Holidays, lanciata per ora nel Regno Unito, ma con l’obiettivo di estendere il progetto anche agli altri mercati di riferimento, Italia compresa, arriva l’annuncia dell’avvio delle vendite anche attraverso il canale agenziale.



Il punto di partenza

Un esperimento che partirà con un gruppo selezionato di dettaglianti all’interno del panorama Uk per vedere la risposta del mercato e mettere a punto strategie precise rivolte all’intermediazione. Da esportare poi anche in Paesi, come nel nostro caso, dove la vendita in agenzia continua ad avere un ruolo determinante anche in questa fase di forte crisi.



La formazione

Per l’avvio del progetto, easyJet Holidays ha avviato un piano di formazione che ha coinvolto, attraverso una serie di webinar, circa tremila agenti; tutti ora coinvolti nella fase iniziale. Il secondo step è stato poi la creazione di un portale dedicato, attraverso il quale dal mese di settembre inizieranno le vendite.



"È sempre stato molto importante per noi lavorare con il trade – ha commentato il ceo Garry Wilson - ed è qualcosa per cui ci siamo impegnati a fondo anche se abbiamo avuto un paio di sfortunate battute d'arresto. Riconosciamo il fantastico lavoro che svolgono e sappiamo che saranno in grado di attirare un diverso tipo di cliente”.