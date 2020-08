Liguria, agenzie di viaggi alle strette: fatturati in picchiata

Non è tutt’oro quello che luccica. Se da un lato le prenotazioni Italia su Italia stanno facendo registrare livelli importanti, dall’altro c’è una categoria che difficilmente riesce a beneficiare di questo trend, mentre invece resta colpita dalle limitazioni per le vacanze all’estero: le agenzie di viaggi.

repubblica.it traccia un quadro della distribuzione turistica in Liguria, tagliata fuori (come nel resto d’Italia) dalle prenotazioni del turismo interno, spesso appannaggio di internet. E i timori sono soprattutto per settembre.



I cali del fatturato anno su anno arrivano anche all’80%. E la sopravvivenza, per molti dettaglianti, non è data per scontata. Una situazione in cui si aggiunge la continua fluidità delle regole, in costante mutazione: un fattore che mette a rischio le prenotazioni in anticipo, ovvero la vera cassaforte della distribuzione.