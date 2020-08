Evolution Travel: Europa senza quarantena

Per i prossimi mesi, Evolution Travel propone una serie di viaggi per la Polonia e le Repubbliche Baltiche (Estonia, Lettonia e Lituania), ovvero destinazioni fuori dai confini nazionali per le quali però non è richiesta la quarantena al rientro.

In particolare, per quanto riguarda le Capitali Baltiche, l’operatore online propone un tour della durata di 8 giorni tra Vilnius, Riga e Tallin. Ma l’itinerario comprende anche la collina delle croci, il palazzo di Rundale e il Museo della Gilda Maggiore a Tallin.



Per la Polonia, Evolution Travel offre un fly&drive con arrivo a Cracovia e ripartenza da Varsavia, passando anche da Breslava.