Un segno dei tempi, dal quale però difficilmente si potrà tornare indietro, anche perché a muoversi è un gigante di nome Google. Il motore di ricerca ha infatti deciso di aggiungere nuovi dati ai suoi risultati di ricerca in ambito viaggi.

Nei prossimi giorni, si legge su Travel Weekly, Google mostrerà la percentuale di hotel aperti con relativa disponibilità e di voli operativi a livello di città o regione.



Il calcolo di Big G

Per elaborare i dati, Google calcolerà i trend utilizzando le informazioni di Google Flights e Google Hotels della settimana precedente.



Verranno inoltre forniti link a risorse aggiuntive, come avvisi di viaggio o il numero di casi Covid-19 registrati a destinazione.



Inoltre, gli utenti potranno filtrare i risultati di ricerca in base alle strutture che garantiscono la cancellazione gratuita.



Oriana Davini