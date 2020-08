Test obbligatori: è caos negli aeroporti

L’ordinanza c’è. Ma l’applicazione è tutt’altro che semplice. Come riporta ilsole24ore.com a poche ore dall’emanazione delle nuove regole per chi arriva da Spagna, Grecia, Malta e Croazia i passeggeri continuano a uscire dagli aeroporti senza essere controllati. E i primi test partiranno, nel migliore di casi, la prossima settimana.

Le Regioni si stanno attrezzando singolarmente, spesso con postazioni drive-in per i test.



Secondo Fiavet, sono 10mila gli italiani in Spagna, Croazia, Grecia e Malta in questo momento. E alcuni di loro stanno rientrando senza essere sottoposti a controlli.