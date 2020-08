Pompei, la denuncia di Fiavet: “Resse e litigi per l’accesso”

Fiavet Campania punta il dito sulle regole per l’accesso all’area archeologica di Pompei. Secondo il presidente Ettore Cucari, le misure adottate per prevenire i contagi “non stanno facendo altro che aumentare i disagi e, paradossalmente, anche i rischi per i turisti che intendono visitare gli scavi di Pompei”.

“Alle 10 del mattino - afferma ancora il presidente della territoriale - i biglietti acquistabili alle casse non sono disponibili, mentre quelli online non sono utilizzabili a causa del mancato rispetto dell’orario d’ingresso indicato al momento dell’acquisto. Senza dimenticare le file interminabili agli ingressi, con conseguenti assembramenti e litigi”. Una situazione che, afferma ancora Cucari, si sta ripercuotendo negativamente sull’attività di tour operator e agenzie di viaggi.