Toscana, contributi a fondo perduto per le imprese del settore

Anche la Toscana corre in aiuto delle imprese turistiche, in ginocchio a causa dell’emergenza sanitaria. La giunta regionale ha infatti approvato lo stanziamento di contributi a fondo perduto per un totale di 5 milioni di euro per agenzie di viaggi e tour operator, guide e accompagnatori turistici, guide alpine, trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente e altri trasporti terrestri di passeggeri nca.

Il contributo, che sarà erogato in una unica soluzione con bonifico bancario direttamente sul conto corrente, è riconosciuto in presenza di un ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 maggio 2020 al 31 luglio 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 maggio 2019 al 31 luglio 2019. L’agevolazione è parametrata alla riduzione di fatturato.



Un bando per le sovvenzioni

La giunta ha inoltre approvato quattro delibere contenenti altrettanti indirizzi per la prossima apertura di bandi per fornire sostegno alle imprese.



La più importante è quella che mette a disposizione 115 milioni di euro per vari tipi di imprese, tra cui quelle turistiche e del settore culturale. Al bando, che sarà aperto a settembre, saranno ammesse soltanto le imprese che dal 1 febbraio 2020 non avranno operato licenziamenti e che si impegnano a non farli. Possono fare domanda anche i liberi professionisti.



L’aiuto sarà concesso nella forma di sovvenzione (contributo in conto capitale), nella misura minima del 40% del costo totale ammissibile sugli investimenti. Tale percentuale può essere incrementata del 5% se le spese di investimento riguardano gli investimenti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica. È previsto un altro 10% in più per le imprese che assicurano un incremento occupazionale durante la realizzazione dell’intervento e comunque entro la conclusione dello stesso. Il costo totale dell’intervento di investimento ammissibile va da un minimo di 20mila ad un massimo di 200mila euro.