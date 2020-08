Il Veneto corre ai ripari, stanziato un fondo per le adv

Va dai 1.500 ai 3mila euro per ogni impresa del settore in difficoltà il fondo istituito dalla Regione Veneto a sostegno delle agenzie di viaggi per far fronte alle gravissime perdite dovute alla pandemia.

Perdite che, nelle circa mille adv della regione, si traducono in cali di prenotazioni compresi fra l’80% e il 90% e che, dalla seconda metà di settembre, metteranno a rischio il 35% dei posti di lavoro.



Un percorso condiviso con le associazioni

Il bando con lo stanziamento dei fondi, di prossima pubblicazione, è frutto di un percorso condiviso con Confturismo Veneto e con l’associata Fiavet. “Il fondo predisposto dall’assessore regionale al Turismo Federico Caner - spiega il presidente di Fiavet-Confturismo Veneto Giancarlo Reverenna - è la risposta concreta alla tantissime richieste di sostegno arrivate dalle nostre imprese associate, ma anche da quelle indipendenti, che si sono unite alla Confederazione per fare fronte comune in questa situazione di straordinaria difficoltà”.



"Un aiuto per la prima economia della regione"

"Un segnale di attenzione e sensibilità che ancora una volta l’assessore al Turismo e la Regione hanno dimostrato di avere nei confronti della prima economia del Veneto – dichiara il presidente di Confturismo Veneto Marco Michielli (nellla foto) -. Le agenzie di viaggi presentano purtroppo la situazione più critica dovuta al lungo blocco dei viaggi sia nazionali che internazionali".



Il bando approntato dalla Regione, con i codici Ateco delle agenzie e dei tour operator, prevede appunto stanziamenti a fondo perduto compresi tra i 1.500 e i 3mila euro per ciascuna impresa dotata dei requisiti previsti. Il prossimo passaggio sarà la definizione dei decreti attuativi, con le modalità di accesso ai fondi, che verrà predisposto entro la fine di agosto.