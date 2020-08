Aidit cresce: eletti i presidenti regionali di Puglia e Sicilia

Aidit rafforza la squadra. L'Associazione italiana distribuzione turistica, aderente a Federturismo Confindustria, prosegue il suo percorso di crescita, eleggendo presidenti di Aidit Puglia e Aidit Sicilia Giuseppe Abbatepaolo e Giovanni Ciancio.

I presidenti regionali Aidit saranno coadiuvati dalla struttura nazionale e da gruppi di lavoro formati da imprenditori, assicurando supporto alle agenzie associate.



“Voglio rivolgere a Giuseppe Abbatepaolo e a Giovanni Ciancio le mie congratulazioni e i miei più sinceri auguri di buon lavoro” dichiara in una nota il presidente nazionale di Aidit, Domenico Pellegrino -. Sono orgoglioso della squadra che stiamo completando e dell’interesse che Aidit continua a suscitare. Il terribile periodo che tutti noi stiamo attraversando - continua - ci induce a lavorare in sinergia e con sempre maggiore forza e determinazione per tutelare gli interessi del settore e insistere nei confronti di un Governo - che si è fin qui dimostrato purtroppo assente, nonostante le ripetute istanze presentate congiuntamente da tutte le rappresentanze del turismo organizzato - sulla necessità di sostenere concretamente un comparto strategico per il turismo nazionale come è quello delle agenzie di viaggi.”