La Sardegna sblocca i fondi: 1,5 milioni di euro per t.o. e agenzie

Contributi fino a 1,5 milioni di euro per viaggi in Sardegna: sono i fondi sbloccati dalla giunta della Regione a sostegno di t.o. e adv.

La misura straordinaria, si legge su Sardiniapost, deriva da fondi De Minimis ed è valida per viaggi in Sardegna organizzati tra il 1 luglio e il 31 ottobre: il milione e mezzo sarà ripartito in 300mila euro per i pacchetti fruiti dai viaggiatori italiani, 600mila per quelli provenienti dall'Ue e altri 600mila per le prenotazioni dall'area extra Europa.

Ogni t.o. e adv potrà beneficiare di un massimale di 100mila euro, che diventano 150mila nel caso di mercati extra Ue: i contributi potranno essere richiesti all'apposito sportello, in funzione dal 17 agosto al 30 settembre.



"Abbiamo ritenuto fondamentale promuovere una misura straordinaria finalizzata a supportare le imprese del settore nel post-Covid, con un incentivo destinato al proseguo delle attività", è il commento dell'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa.