"Manca il mondo". Così Serena Cividin ha risposto alla nostra domanda in merito alle vendite in agenzia.

Non c’è molto altro da aggiungere. Chi da Trieste ha solcato in lungo e in largo tutto il comparto turistico sa benissimo che la ripresa sarà ancora lunga.



Mancano aiuti di Stato a tutto il comparto e il rapporto tra agenzie di viaggi e compagnie aeree si fa sempre più teso. Cividin vanta una lunga esperienza di famiglia sia come tour operator sia come dettagliante e bisogna leggere attentamente cosa ha risposto alla collega di TTG sul tema delle aerolinee in fatto di rimborsi: “Mi sono fatta calcolare quel che stiamo aspettando dalle compagnie aeree, la quota è raggelante. Ci sono voli che spariscono. Fai la prenotazione e dopo 2 giorni spariscono con rogne tremende per noi e nel totale disinteresse dei vettori”.



Una presa di posizione chiara, anche a nome di tutte le agenzie che in queste settimane stanno facendo i salti mortali tra mancati incassi e grane infinite con i vettori. Ma è alla fine dell’intervista che resta l’amaro in bocca quando la signora di Trieste spiega che per la prima volta nella storia non è il cliente che manca, ma il mondo”. r. v.