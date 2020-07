Il coraggio delle agenzie di viaggi sul prossimo numero di TTG Magazine

Sono, da sempre, i più esposti, quelli in prima fila ad aver a che fare con i clienti, quelli che sanno dare sicurezza, consigli e informazioni a chi deve viaggiare. Mai come in questo periodo, gli agenti di viaggi stanno mostrando il loro vero valore, e il loro ruolo di consulenti emerge sempre più chiaramente.

Dalla riapertura ad oggi, raccontano le agenzie di viaggi italiane in un ampio servizio sul prossimo numero di TTG Magazine in distribuzione e online lunedì prossimo, è stato tutto in salita, fra informazioni su Paesi aperti e chiusi, quarantene, trasporto aereo, cancellazioni, bonus vacanze e prodotto difficile da reperire.



Ma non si sono mai persi d’animo e stanno imponendo il loro ruolo e la loro professionalità, assistendo i clienti con attenzione e cura che ne fa i pilastri dell’industria del turismo.