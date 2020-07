Turismo per l’Italia: 8 professionisti per una nuova associazione. I nomi

È appena nata e ha l’obiettivo di “far raggiungere al settore del turismo, finalmente e non solo a parole, ma con fatti concreti come i provvedimenti di legge, la dignità che merita, partendo dall’importanza che rappresenta a livello economico in Italia”.

Si chiama Turismo per l'Italia la nuova associazione fondata da otto professionisti che da molti anni operano a vario titolo nel comparto.



Ideatore e presidente è Stefano Crugnola, milanese di 48 anni, agente di viaggi che un anno fa è stato anche inserito nel Comitato permanente di promozione del turismo in Italia del ministero. “La nostra associazione – spiega Crugnola -, non è di categoria ma di settore e propone qualcosa di diverso: il nostro logo rappresenta la “T” di Turismo, della Tua voce che conta, dei Territori, del Tempo giusto per ripartire senza esitazione, semplicemente del nostro Tempo!”



Gli altri soci fondatori sono tutti nomi abbastanza noti del turismo, professionisti dei più diversi ambiti, dagli agenti di viaggi alla comunicazione: Letizia Sinisi, Giusy Lodetti, Giulio Biasion, Maurizio Boiocchi, Michele Cristallini, Giorgio Mingardi e Salvatore Petrelli.



L'associazione vuole includere e coinvolgere tutte le figure professionali legate direttamente o indirettamente al mondo del turismo, dalle istituzioni agli addetti ai lavori quali agenzie di viaggi e tour operator, dai balneari alla filiera dell’ospitalità (albergatori e eistoratori), dalle guide e accompagnatori turistici ai noleggiatori, Ncc, fino alla filiera dell’Italian Style e agli stessi viaggiatori.



L’idea è quella di creare un soggetto di riferimento trasversale all’intera filiera del turismo da e verso l’Italia quale settore strategico dell’economia italiana per il rilancio del Paese al fine di guidarne la crescita e la competitività. Obiettivo del movimento è la creazione di un’organizzazione a livello nazionale e internazionale che convogli in un’unica entità la rappresentanza di tutte le componenti professionali del comparto allo scopo di condividere professionalità, conoscenze ed esperienze tali da rappresentare un interlocutore unico e globale attraverso l’ascolto attivo dei suoi associati, lo sviluppo di progetti innovativi, efficaci piani formativi per la riqualificazione professionale, la promozione del valore italiano nel mondo e il rapporto con le istituzioni.