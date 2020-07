Il Governo è pronto a varare una nuova manovra da 25 miliardi a deficit entro l’inizio di agosto, all’interno della quale dovrebbero trovare spazio nuovi interventi a favore del turismo.

Lo scostamento di bilancio, che sarà votato dal Parlamento il 29 luglio, dovrebbe infatti prevedere oltre alla riconferma degli ammortizzatori sociali, anche un fondo di circa un miliardo dedicato al comparto.



Per il turismo in specifico potrebbe arrivare l’estensione del superbonus al 110% per ristrutturare alberghi e altre strutture ricettive e forse una sospensione del prossimo pagamento Imu. Sono inoltre allo studio nuovi interventi per agenzie di viaggi, sui quali però non si ha ancora notizia certa.



Cassa integrazione e licenziamenti

Fra i capisaldi della nuova manovra, il prolungamento della Cassa integrazione per altre 18 settimane, ma con alcuni paletti: probabilmente sarà accessibile sono alle aziende che hanno registrato una calo di fatturato oltre il 20% quest’anno. Prevista anche la proroga per il blocco dei licenziamenti, anche se dovrebbe valere solo per le aziende che accederanno alla nuova Cig.



Pagamenti fiscali

Il Governo è intenzionato a concedere una rateizzazione pluriennale dei versamenti e delle ritenute fiscali e contributive di marzo, aprile e maggio, per ora rinviate al 16 settembre: l’idea è dilazionare i pagamenti fino al 2022 e sul piatto per ora sarebbero stati messi 4 miliardi. Con la manovra 2021 dovrebbe poi arrivare una mezza rivoluzione per autonomi e partite Iva: il pagamento delle tasse sul flusso di cassa (incassi meno spese), senza più acconti e saldi.