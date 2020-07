Nuove formule di contratto per le agenzie, che consentano di ripartire con strumenti adatti a un mercato in profonda crisi. Gattinoni progetta il rilancio del network e lancia un messaggio rassicurante e di incoraggiamento: “2021 Il futuro lo decidiamo noi”.

È questo il tema dell’evento digitale in streaming organizzato per fare il punto sulle azioni condotte durante il lockdown e sugli investimenti per il rilancio. Il Gruppo Gattinoni ha deciso di offrire due formule alternative per permettere di collaborare a livello commerciale anche a coloro che intendono affrontare l’attività imprenditoriale in modo diverso.



Il nuovo contratto di collaborazione commerciale ‘Gattinoni Point’, basato sul taglio dei costi di gestione e sul recupero del tempo da dedicare a cliente e vendite, offre un accordo triennale in cui Gattinoni si fa carico di tutte le attività di backoffice che gravano sulle agenzie in termini di costi e tempi.



La formula da liberi professionisti, ‘Personal Voyager: Lab Travel’, invece, si basa su una forma di collaborazione per imprenditori che desiderano continuare a collaborare con il network scegliendo un’attività con minori costi imprenditoriali e maggior flessibilità, senza negozio fisico e costi e oneri a esso collegato.

“In questi mesi - ha commentato Franco Gattinoni (nella foto), presidente Gruppo Gattinoni - abbiamo tenuto i motori accesi e non abbiamo smesso di guardare oltre, di pianificare strategie per la vera ripartenza del 2021”. S. P.