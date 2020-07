La battuta di arresto senza precedenti subita dal comparto del turismo ha portato Nobis Filo Diretto a compiere profonde riflessioni e a confrontarsi in maniera continuativa con i player del settore per offrire i prodotti più adeguati. Il primo passo, orientato a sostenere il turismo in Italia, è stato il lancio della polizza Filo diretto Hotel, un prodotto pensato per supportare le strutture ricettive italiane. Con il perdurare del lockdown tutti gli agenti di viaggi sono stati omaggiati della neonata Valeas Daily Coronavirus, una polizza studiata per offrire un valido aiuto economico e una serie di preziosi servizi di assistenza in caso di eventuale ricovero ospedaliero dovuto a Covid-19.



