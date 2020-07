Robintur: un kit speciale in villaggio per i soci Coop

Accoglienza ad hoc per i soci Coop che prenotano nelle agenzie Robintur e Viaggi Coop.

Tutti i clienti del network, in una selezione di sette villaggi tra Calabria, Puglia, Marche, Veneto e Sardegna, troveranno al loro arrivo un un beauty kit di benvenuto con trousse, latte solare, salviette da viaggio igienizzanti e, solo per i soci, anche il telo mare, tutti a marchio Coop.



L’iniziativa coinvolge in Calabria i villaggi Bluserena Sibari Green Village a Marina Di Sibari e Futura Baia degli Dei a Capo Rizzuto; in Puglia il Bluserena Valentino Village di Castellaneta Marina e il Th Resorts di Ostuni; nelle Marche il Club Le Terrazze di Grottammare; In Veneto il Residence Albarella di Isola di Albarella; in Sardegna il Th Resorts Th Chia a Domus De Maria.