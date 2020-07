Le crociere non possono più essere lasciate ferme. Ad accendere i riflettori sul comparto questa volta è Fiavet, che ha deciso di dar voce a uno dei settori più importanti dell’industria turistica italiana, cui assicura un fatturato di 45 miliardi di euro distribuito in gran parte attraverso le adv.

“Fiavet – sostiene la presidente Ivana Jelinic - si augura che il Governo, quanto prima, dia la sua approvazione alla ripartenza del mondo crocieristico che tutti noi attendiamo per agosto, visto che si è giunti a un’intesa sulle regole da adottare”.



Protocolli severissimi

E spiega come gli operatori attendano solo di uscire dal blocco imposto dal Covid con tutte le dovute cautela: “La loro ripartenza - aggiunge – darebbe slancio alla nostra ripartenza”.

I protocolli sviluppati dalle diverse compagnie sono severissimi: “Si potrebbe quindi dare il via a una stagione che non partirebbe comunque nell’immediato ma incrementerebbe, con le prenotazioni, i volumi delle agenzie di viaggi, che stanno chiudendo luglio al -80% di fatturato, sempre che siano riuscite ad aprire”.

Il pensiero di Jelinic va alle agenzie specializzate in crociere, “che hanno il loro principale sostegno da questo settore, mentre altre sono integrate o partecipate dalle compagnie di crociera stessa: non possono più attendere”.