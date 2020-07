Vacanze in villa con assicurazione gratuita: l'idea di Property Managers Italia

Proposte di soggiorno tutte italiane tra ville, casali e appartamenti, con prezzi ribassati di almeno il 20% e una polizza assicurativa sanitaria gratuita. Sono queste le principali caratteristiche di ‘Una casa per gli italiani’, il progetto ideato da Property Managers Italia, Associazione Nazionale di categoria del turismo residenziale, cui hanno aderito finora 1700 appartamenti e 520 ville, disponibili sul sito www.rentinitaly.it.

“L’intento - spiega il presidente di PMI Stefano Bettanin (nella foto) - è duplice: da un lato dare alle famiglie italiane, anche se devono fare i conti con minori introiti a causa della pandemia, la possibilità di fare una vacanza dopo i mesi di lockdown, dall'altro aiutare i property manager, che si trovano in grosse difficoltà, e far ripartire il turismo extralberghiero”.



L'accordo con Europ Assistance Italia

Grazie a un accordo raggiunto da Pmi con Europ Assistance Italia chi prenoterà un soggiorno nelle strutture indicate dal sito potrà usufruire gratuitamente anche della copertura assicurativa ‘Un Medico in Valigia’: “In risposta alla situazione di emergenza sanitaria - sottolinea Bettanin - abbiamo pensato a prestazioni di assistenza per tutelare sia gli ospiti, sia i gestori di case vacanze: durante il soggiorno saranno garantite consulenza e assistenza mediche 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il trasporto in una struttura sanitaria idonea e il rientro nella propria abitazione in caso di malattia o infortunio”.



E conclude anticipando le vere intenzioni di Property Managers Italia: “‘Una casa per gli italiani’ è un’iniziativa pilota - anticipa - primo step per un progetto più ampio: creare un ‘Airbnb italiano’, un portale completamente Made in Italy del turismo residenziale”.