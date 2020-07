Mai come quest’anno i viaggiatori manifestano la necessità di viaggiare in tranquillità. L'emergenza Covid sta sconvolgendo il mondo del turismo in tutti i suoi aspetti, compreso quello assicurativo.

Nei primi due mesi di crisi, si è trattato di far fronte ad autentiche emergenze, prime fra tutti i rimpatri, in qualche caso irrisolti fino a non troppo tempo fa. Ora, invece, le imprese si interrogano su come cambiare le regole del gioco, alla luce di un mercato che non sarà più lo stesso.



I player del mondo assicurativo hanno dovuto aggiornare le polizze per trovare nuove soluzioni che possano rispondere al meglio alle nuove esigenze dei clienti.



Sul Focus Assicurazioni inserito nel nuovo numero di TTG Magazine, disponibile online nella digital edition, tutte le novità messe in campo dalle compagnie assicurative per la stagione 2020.



