Geo si allea con Yamamay e Carpisa per portare i clienti in agenzia

Geo Travel Network si allea con due marchi di livello nazionale come Yamamay e Carpisa per riportare clienti in agenzia attraverso alcune forme di agevolazioni.

Si chiama ‘Viva le vacanze’ la campagna congiunta che rientra all’interno di una più ampia operazione di co-marketing denominata “1more” (Un cliente in più in Agenzia). “Dal 18 al 31 luglio 2020 – spiega l’azienda in una nota - verranno distribuiti in tutti gli oltre 1.000 punti vendita Carpisa, GO Carpisa e Yamamay 150.000 buoni sconto vacanza, da spendere nelle agenzie viaggi Geo sul territorio nazionale, a partire dal 1° settembre 2020 per 1 anno”.



I buoni, in base alle disponibilità, potranno essere utilizzati su una selezione di prodotti e partenze dei brand Bravo Club, SeaClub, Francorosso, Swantour, Eden Viaggi e su una selezione di partenze Costa Crociere.



Lo sconto è valido su partenze e destinazioni disponibili in Agenzia Viaggi, compatibilmente con le restrizioni in vigore al momento della richiesta.

“Abbiamo pensato ad una promozione forte – commenta Chiara Maggioni, ufficio marketing & comunicazione Geo -, coinvolgendo brand molto noti che sono top of mind del loro settore di appartenenza e garantiscono massima visibilità nazionale. In questo delicato periodo, pensiamo infatti che iniziative come questa possano dare un concreto aiuto alle nostre agenzie nell’acquisizione di nuovi clienti”.