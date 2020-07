FlyKube lancia il nuovo format ‘Fuga a sorpresa’

Un viaggio ‘a scatola chiusa’ in Italia, con durata da 2 a 7 giorni in strutture garantite dal punto di vista igienico. FlyKube lancia un nuovo format di viaggio in linea con le esigenze di quest’estate. La formula si chiama ‘Fuga a sorpresa’ e prevede sostentazioni in hotel, b&b o agriturismi: si potrà scegliere la data e la città di partenza (Roma o Milano), oltre alla durata e alla tipologia del viaggio.

La destinazione sarà svelata solo 48 ore prima della partenza; la garanzia è che sarà raggiungibile in 4 ore al massimo di auto. FlyKube fornirà anche un itinerario su Google Maps per raggiungere la location.



“Abbiamo pensato che, dopo mesi così difficili, tra restrizioni, distanziamento e lockdown, quello di cui ognuno di noi avrebbe bisogno è un po’ di relax ed un bel viaggio rigenerante – spiega Paolo Della Pepa, ceo & co-founder di FlyKube –. Noi abbiamo creato una formula che consente di non rinunciare ad avere un’estate emozionante, viaggiando in sicurezza e alloggiando solo presso strutture altamente rispettose delle norme igienico-sanitarie. Il tutto ad un prezzo contenuto, poiché sappiamo bene che in questo momento le preoccupazioni economiche non sono poche”.