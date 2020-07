Da Italianway la prima Ota italiana degli affitti brevi

Il suo obiettivo? Essere la prima Ota italiana specializzata in affitti brevi. L’idea è di Italianway, che ha aggregato oltre 100 aziende italiane dell’extralberghiero creando un unico portale, italianway.house.

Già online ci sono oltre 1000 case in 130 destinazioni di tutta Italia, certificate e sicure, per favorire il cosiddetto turismo di prossimità. Ma il progetto piace anche agli stranieri: è boom di visualizzazioni del portale anche in lingua inglese, e l'Ufficio Studi di Italianway fa sapere che stanno tornando anche francesi, tedeschi e svizzeri.



“Secondo l’Istat - spiegano il founder Davide Scarantino e l’a.d. di Italianway Marco Celani - le case degli italiani inutilizzate sono circa 7 milioni, di cui mezzo milione quelle riconvertite ai cosiddetti affitti brevi; una soluzione, secondo gli ultimi report ufficiali di diversi organismi preposti a monitorare i flussi turistici, che andrà per la maggiore in questa strana estate. Noi lavoriamo da anni alla creazione di questo portale che abbiamo deciso di varare in questa fase per dare il nostro contributo alla ripartenza del turismo italiano”.



Il modello di business

Il progetto è basato su un modello di sviluppo che coniuga l’opportunità di far crescere i gestori di affitti brevi in tutto il territorio nazionale, limitando i loro investimenti in software e personale, con la necessità dei proprietari di seconde case da mettere a reddito in maniera legale e trasparente, tracciando tutti i flussi di denaro e rispettando tutte le normative vigenti.



“I partner – proseguono i manager - possono beneficiare di un ufficio di prenotazioni centralizzato e del contatto diretto dell’ufficio revenue di Italianway con le Online Travel Agencies d’oltralpe, che rimangono una vetrina fondamentale per promuovere le case italiane nel modo più ampio possibile. Inoltre nel 2020 un grande valore aggiunto sta arrivando dal Protocollo di pulizia e di sanificazione, studiato per garantire agli ospiti un livello di sicurezza assoluta, selezionabile già con un filtro in fase di prenotazione”.



Dopo essersi già affermata sui laghi di Como e di Garda e nel loro entroterra, in montagna (nel Bormiese e nell’Alta Valtellina), in territori come le Langhe, nelle principali località di mare in Sardegna, Liguria, Sicilia e in Puglia, a Milano e in città quali Roma, Napoli, Firenze o Ferrara, Italianway propone oggi anche location cult come Ortigia (Siracusa) o Capri, Lampedusa e Pantelleria, destinazioni sempre più ricercate come il Conero, nelle Marche, ma anche borghi storici e caratteristici come quello di Termoli in Molise.