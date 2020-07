Fine della tregua, tornano gli appuntamenti con il fisco. E il prossimo 20 luglio ci sarà un vero e proprio ingorgo di scadenze. A rimbalzare sono infatti anche alcune date fissate in un primo momento per il 30 giugno.

Il prossimo lunedì scadono infatti il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio oltre all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre con importo superiore ai 1.000 euro.



Ma non solo: scadrà anche il termine per il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali per i titolari di partita Iva e soci di società.



Un finale in rincorsa

Ma non basta: il 27 luglio, come riporta corriere.it ci sarà la trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al secondo trimestre del 2020 e mensili per giugno 2020.



Il 31 luglio, inoltre, ci sarà la presentazione del modello per il rimborso Iva trimestrale e quello per le operazioni effettuate con l’estero nel secondo trimestre dell’anno in corso.