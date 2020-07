Axa aggiorna Tripy: copertura per pandemie e catastrofi naturali

Tripy, la gamma di prodotti Axa Partners Italia pensata per i viaggi, si arricchisce di nuove coperture. Dal 18 giugno sono compresi in copertura gli eventi derivanti da pandemia e catastrofi naturali. L’estensione è prevista per le garanzie assistenza, spese mediche e annullamento viaggio.

Completa poi l’offerta la nuova garanzia Back Home. Oltre ai casi già normati dalla ‘Sezione Assistenza’ è possibile estendere la possibilità di rientro degli assicurati, in caso di: fallimento o insolvenza dei servizi di viaggio da parte dell’organizzatore del viaggio; catastrofi naturali ; epidemia o pandemia (dichiarata da qualsiasi ente governativo).



“In questo momento in cui la sicurezza è ancora più importante, diventa fondamentale avere un prodotto completo quando si viaggia - spiega Stéphane Coulot, ceo AXA Partners Southern Europe -. Copertura delle malattie preesistenti, degli eventi catastrofali, delle pandemie, uniti alla possibilità di personalizzare massimali e garanzie, fanno della gamma di prodotti Tripy qualcosa di unico. Diamo ai clienti la tranquillità di tornare a viaggiare.”



Da marzo, inoltre, è attiva Cover Stay, la soluzione che garantisce agli assicurati il rimborso dei maggior costi sostenuti nel caso sia disposto, dalle Autorità Locali, il fermo sanitario.