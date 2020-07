eDreams salva la liquidità durante lo stop del Covid-19

Liquidità costante nell’ultimo trimestre, con 142 milioni di euro. eDreams Odigeo annuncia i risultati dell’esercizio che si è chiuso il 31 marzo, in piena emergenza Covid.

Nel complesso, l’anno si chiude con un margine sui ricavi pari a 528,7 milioni, in calo dell’1%. Il risultato netto rettificato si attesta a 34,7 milioni di euro, contro i 119,6 del 2019.



“Siamo finanziariamente forti e disponiamo di una liquidità sufficiente per uscire in modo positivo dalla crisi” è il commento di Dana Dunne, ceo di eDreams Odigeo. Che aggiunge: “Prevediamo un cambiamento sostanziale del nostro modo di viaggiare. Abbiamo tutte le carte in regola per conseguire risultati positivi nell'era post-Covid e per cogliere l'opportunità offerta dalla migrazione dei clienti verso i nostri marchi di fiducia, vista la rapida digitalizzazione in atto. Sono fiducioso che, con l’eliminazione delle restrizioni e con il tempo, possiamo ritrovare e superare le buone performance commerciali del 2019 e dei primi due mesi del 2020”.