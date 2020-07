“Una boccata di ossigeno per molti agenti di viaggi che stanno ricominciando le loro attività tra mille difficoltà, per le loro imprese, per i loro dipendenti e per chi opera nel complesso mondo del turismo”. Così Piero Innocenti (nella foto), presidente di Fiavet Puglia, commenta l’iniziativa voluta dal presidente della Camera di Commercio di Bari, Luigi Ambrosi, riguardante gli stanziamenti a fondo perduto per le agenzie di viaggi.

“È la dimostrazione - aggiunge Innocenti - di come in Italia, quando si vuole perseguire un obiettivo, si può fare presto e bene”.



Il bando, spiega il presidente della territoriale, prevede stanziamenti a fondo perduto per le imprese del settore turistico-alberghiero, che andranno da un minimo di 500 a un massimo di 10mila euro.